D&G辱华广告女主角：没想到几乎葬送模特儿事业

意大利时装品牌D&G去年为时装表演而拍摄的《起筷吃饭》广告，引起歧视中国人的争议。广告中的女主角“左也”一直保持低调，终开腔回应广告拍摄全程。她表示，万万没想到这次合作几乎葬送了自己的模特儿事业。

据《星岛日报》报道，左也透露自己刚刚大学毕业，目前是全职模特儿。左也忆述，她与D&G的合作接洽是在去年11月7日。面试之前，她并不了解这个品牌，也不知道具体会拍摄什么内容。工作邮件上仅指出，并非广告，是宣传视频。

11月12日当日，直到坐在了中餐厅中，她才反应过来当天只有自己一个模特参与拍摄。在场所有人都说意大利语，只有导演用英文跟她沟通，但仍未涉及过多拍摄内容。

当导演要求她用筷子夹起意大利香炸甜卷时，她失败了，用英语问道：“你在开玩笑吗？用筷子？”之后，导演还要求她作出惊讶、不知所措、捂嘴笑等表情和动作。她一一照做了，但仍感到了一丝尴尬。“我平时是不爱笑的人，此次拍摄全程要求演技夸张，我自己在整个过程也都多少感到别扭。”

网友对模特参与拍摄时，是否能提出意见，她回应：“职业模特接洽的所有商业拍摄工作，成品是什么样子，模特是绝对没有资格提前看到，或者给予修改意见的权利。在客户没有公布拍摄成品之前，也不允许提前公开拍摄信息和花絮，否则会面临高额的赔偿罚款。”她表示，万万没想到这次合作几乎葬送了自己的模特事业。

面对对她眯眼长相的语言攻击，左也称，事后经纪公司曾告知她是品牌方的要求，希望找一个有东方长相的女子用筷子吃西餐，突出强烈的文化冲突感，来宣传上海时装表演。

这次辱华风波，源于D&G推出以“起筷吃饭”为题的宣传片，将中国传统文化与意大利饮食结合，影片中模特儿使用筷子吃薄饼及意粉，加上旁白所用的中式发音，被指是贬低中国文化和辱华。随后又有网民上传与Ｄ＆Ｇ设计师Stefano Gabbana透过Instagram争辩，Gabbana出言不逊称“中国是屎一样的国家”、“我们没有你（中国）也活得很好”。