中国影视行业自查申报税款117.47亿 已入库115.53亿

据新华社报道，中国国家税务总局、国家广播电视总局、国家电影局透露，按照中宣部等五部门有关通知要求，自2018年10月开展规范影视行业税收秩序工作以来，影视行业纳税人认真开展了自查自纠。截至2018年底，自查申报税款117.47亿元（人民币，下同，约23.48亿新元），已入库115.53亿元。目前自查自纠阶段已经结束，规范工作转入督促纠正阶段。

据了解，在工作开展过程中，相关部门坚持执法与服务并重，严格依据税收征管法及其实施细则相关规定，确定自查自纠适用的具体政策，对明星工作室等混淆企业和个人应税收入的，由影视从业人员个人据实区分和调整，充分体现了纳税人自查自纠的主体责任和义务。同时，为使影视行业纳税人全面了解政策，相关部门在采取上门、电话或信函方式逐一告知的基础上，对重点影视企业和从业人员，采取点对点、面对面方式，贴近需求辅导税收政策；以便利纳税为目标，设置纳税服务专席接受咨询，开辟绿色通道热情服务；根据纳税人的意愿确定申报地点，便于纳税人办理自查缴税等事项，维护影视企业及从业人员合法权益。在广大影视行业纳税人的积极配合下，规范工作取得了良好成效。

部分影视行业纳税人表示，通过这次自查自纠，既体会到了严格执法的力度，又感受到了优化服务的温度，接受了一次深刻的法治教育，增强了遵纪守法、诚信纳税的意识。他们表示，影视行业受关注度高，作为从业人员，今后在履行公民义务、维护社会公德方面理应更好发挥示范作用。

中国法学会财税法研究会会长刘剑文表示，依法依规开展规范影视行业税收秩序工作，充分体现了纳税人的主体责任，对于解决行业突出问题，完善税收监管体系，促进影视行业健康发展，繁荣社会主义文化具有积极意义。

中国电影家协会秘书长闫少非表示，规范税收秩序工作的开展，有效针对影视行业的突出问题，补齐了发展短板，化解了行业风险，教育了从业人员，为行业持续健康发展创造了更加有利的环境和条件。

相关部门负责人指出，自查自纠结束后，根据纳税人的反映，相关部门对符合条件纳税人的自查自纠结果进行了反馈，让大多数影视工作者安心从业。在转入督促纠正阶段后，将有针对性地督促提醒自查自纠落实不到位并且税收风险较高的小部分纳税人。对经税务机关提醒后自我纠正的，可依法从轻或减轻行政处罚。

相关部门负责人表示，通过开展规范影视行业税收秩序工作，税收管理基础和秩序得到有效改善。希望广大影视从业人员自觉追求德艺双馨，践行社会主义核心价值观，爱岗敬业，依法纳税，争做有信仰、有情怀、有担当的新时代影视工作者。

