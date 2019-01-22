港大调查：港人认为“一国两制”适用台湾净值跌至新低

中国国家主席习近平早前提出一国两制“台湾方案”，引起关注。香港大学最新调查显示，香港居民认为“一国两制”适用于台湾的最新净值，大幅下跌至负30个百分点，是1996年底相关调查问题开展以来新低。

据《明报》报道，港大民研计划本月7日至11日，以电话访问1007名18岁或以上操粤语香港居民，29%受访者认为“一国两制”适用于台湾（跌7个百分点），59%认为不适用（升9个百分点），最新净值大幅下跌16个百分点至负30个百分点，是1996年底相关调查问题开展以来新低。

两岸统一信心方面，正面比率28%（跌7个百分点），负面比率60%（升4个百分点），信心净值下跌11个百分点至负33个百分点。

调查也显示，反对台湾独立香港市民继续比赞成独立的多，最新赞成净值为负16个百分点，但市民对台湾重新加入联合国的最新赞成净值为正25个百分点。民研计划表示，整体而言，香港巿民虽然反对台独，但继续赞成给予台湾更大的国际空间。

西藏问题方面，反对西藏独立的香港市民同样比赞成独立的多。

报道称，深入分析显示，巿民年纪愈大，愈反对台湾及西藏独立，而年纪愈轻，对两岸统一愈无信心。