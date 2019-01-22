渣打银行：将今年中国CPI预测由2.7%下调至2.0%

渣打银行发布最新报告显示，尽管正向的基数效应导致食品通胀上升，预计需求下降和油价升势放缓将拉低整体 CPI 通胀。因此，渣打将 2019 年中国CPI 通胀预测由 2.7%下调至 2.0%。此外，渣打还表示，预计 2019 年全年人民银行将降准共计 300 个基点。

据《新京报》报道，报告显示，预计 2019 年核心 CPI 通胀（食品、能源除外）将追随经济放缓的趋势，由 2017年的 2.2%和 2018 年 的1.9%降至 1.7%。其中，预计布伦特油价上升 10%将转化成燃油零售价上升 3%。2019 年油价上升放缓，对比 2018 年的 32%，反映出石油市场基本面的前景更加悲观。

但另一方面，渣打预测，2019 年食品通胀将由 2018 年的1.8%升至 2.9%，高于 2018 年的 1.8%。

“部分由于正向基数效应的影响。”渣打银行大中华及北亚首席经济师丁爽表示，即便假设食品价格与 2018 年 12 月保持一致，这一基数效应或导致 2019 年月度食品 CPI 通胀平均上升 1.4 个百分点，2018 年基数效应导致月度食品 CPI 通胀上升 0.7 个百分点。

此外，猪肉价格或成为推高食品通胀的又一驱动因素。由于近期生猪供给大幅下降，猪肉价格上涨压力正在积聚。这一现象部分是由于 8 月中国局部暴发非洲猪瘟等临时因素所致。猪瘟扩散导致许多小型生猪养殖户加速生猪屠宰，继而造成短期猪肉供给过量的问题，但同时也预示着一旦猪瘟得到控制，猪肉供给或将出现短缺。

“尽管温和的通胀并非短期需要关注的问题，其在增长放缓背景下将提高政策弹性。”丁爽说，预计 2019 年财政刺激将加大力度，同时货币政策将保持宽松。自 2018 年初以来中国人民银行已 5 次下调存款准备金率；

渣打预测， 2019 年余下时间将继续降准 200 个基点，全年降准300 个基点。短期内央行不太可能会下调存贷款基准利率，原因在于央行或等候评估财政刺激加大力度的影响以及中美贸易谈判的具体结果。尽管如此，央行或利用中期借贷便利（MLF）或定向中期借贷便利（TMLF）等利率工具指导市场化的长期利率下降以减轻企业融资成本。