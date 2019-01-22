吕秀莲：有九二无共识 应建立新共识

台湾前副总统吕秀莲今天表示，她认为“有九二，但无共识”，并说27年前哪怕国共有意想要统一，但未来台湾每届总统，是否都要揹著92年的神主牌；下一代的选民需要什么，应建立新的共识。

据联合新闻网报道，吕秀莲和国家展望文教基金会董事长施正锋今天举行“九二共识．一国两制”座谈会。

吕秀莲说，她认为“有九二，但无共识”。之所以有九二会谈是因为中国大陆看到当年国统会所提的《八一决议文》大喜过望，但1993年后，大陆所有的文件都从未有过中华民国。

她说，台湾前总统马英九执政时，她认为两岸为改善关系是在演双簧，对于主张九二共识、中华民国的人，到大陆有大声喊中华民国的不多，只看到前副总统连战到南京中山陵谒陵时，最后念了中华民国几年几月，这都只是在演戏。

吕秀莲指出，对于主张中华民国的，她称作“华独”，表示不愿接受中华人民共和国的统治。她认为，华独、台独应该要合起来，扩大巩固价值观，与其想如何抗拒大陆垂直性的统一，应该认真思考，怎样变成平行性的统合。她说，台湾前总统陈水扁在2001年的元旦文告上就指出，两岸开始要进行经济政治的统合。

吕秀莲表示，若主张一中是中华民国，要认真推动中华民国重返联合国，拿出所有的行动壮大中华民国，否则很多东西都是虚的。并且不要在有邦交国断交时就幸灾乐祸，捍卫中华民国的人，应该要谴责北京。

吕秀莲指出，部分台湾人否定中华民国，是因为目前全世界仅17国承认中华民国，才会有人觉得是否应改头换面，换个国号，但主张用台湾当国名，跟主张中华民国会遇到的难题是一样的，甚至会面对更严厉的挑战。

