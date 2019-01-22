《环时》社评：若引渡孟晚舟 只会加剧对抗

加拿大驻美国大使麦克诺顿（David MacNaughton）透露，美国已经通知加拿大政府，美方计划正式提出引渡华为首席财务官孟晚舟到美国受审的要求。对此，中国官媒《环球时报》发表社评称，孟晚舟事件是披上法律外衣的对中国高科技企业的一次突袭，它服务于美国的对华战略竞争，是打上地缘政治烙印的迫害行动。

以下为《环球时报》社评的全文：

加拿大驻美国大使戴维·麦克诺顿对加媒表示，华盛顿已通知加拿大，美方即将提出引渡孟晚舟的申请。通过麦克诺顿对媒体的讲话，可以看出他一直在推动美国尽早引渡孟晚舟，以让加拿大解套。

我们认为这位大使把事情做反了。目前离美国申请引渡孟晚舟的最后期限还剩下不到10天，美国政府又在关门中，美方出于种种原因，显然对引渡孟晚舟不太积极，它在拖。那位大使没有促使将事情拖过最后期限，而是扮演了催促美国早点把孟晚舟带走的角色。

他的逻辑是，加拿大拘押孟晚舟是美国的意见，而现在加方却代美方受过，送走孟晚舟，加方也就解套了。

然而第一，美方提出引渡孟晚舟的申请后，孟晚舟可以抗辩，从而形成旷日持久的诉讼，它甚至可能持续几年。第二，把孟晚舟交给美国，加拿大就没事了？那位大使和一些加拿大精英太自以为是了，不管怎么说孟晚舟是在没有违反加拿大法律的情况下在加被拘捕的，加方不顾国际法准则和中加友好关系，仅凭美加引渡条约就帮美迫害中国企业高管，怎么可能把人送走，自己欠下的账就不用还了呢？

可以预见的是，一旦加拿大将孟晚舟引渡给美国，它只会遭到中国的猛烈报复，让中加关系蒙上更大的损失。

星期一有140名西方的中国问题专家和一些国家前驻华大使联名致信中国领导人，呼吁中方释放两名在中国被逮捕的加拿大人。这是对中国内政的直接干涉。加拿大一定以为这样的骚扰和施压可以起作用，动摇中国要求美加无条件释放孟晚舟的立场，但渥太华真的想错了。

中国有自己的法律，并且在按照自己的法律给被逮捕的加拿大人定罪，而加拿大是在帮着美国拘捕孟晚舟。中加的法律是平等的，而中国的国家实力又远强于加拿大。加方希望中国接受它强加给北京的逻辑，它在法律和道义上过于自恋，既误读世界，也高估自己。

孟晚舟事件是披上法律外衣的对中国高科技企业的一次突袭，它服务于美国的对华战略竞争，是打上地缘政治烙印的迫害行动，全世界稍有头脑的人都这样看。加方一直说这是法律，他们应该为自己的虚伪和装腔作势而感到羞耻，他们在玷污人们通常对法律精神的认识。

那些写联名信的中国问题学者和前驻华大使们，他们真的看不懂拘押孟晚舟的事件是多么黑暗，将对国际商业秩序产生多么严重的危害吗？他们为什么不联名要求美加政府放了孟晚舟，他们的理性和良知安在？

还是这些学者和前大使们，你们应该最了解华为作为中国一家民营企业，从中国市场崛起并走向全球是多么不容易，你们难道也都认为华为在“帮着中国政府搞情报”吗？你们不认为美国动用国家力量和盟友体系来打压华为是不公平的吗？你们为什么在这个问题上沉默？

这是一个全球化的世界，分裂、摩擦乃至对抗在这两年突然升级，这究竟是中国还是美国造成的，难道这些学者和资深外交官也都看不清楚吗？很显然，他们在“帮亲不帮理”，他们发出的联名信不过展示了西方精英们的立场和偏见，在道义上毫无价值。我们期待西方世界在对华问题上的良知真正的崛起。



