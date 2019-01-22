云南德宏州人大常委会原党组书记、主任余麻约被双开

中央纪委国家监委网站1月22日消息，据云南省纪委监委消息：日前，经中共云南省委批准，云南省纪委监委对德宏州人大常委会原党组书记、主任余麻约严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，余麻约违反政治纪律和政治规矩，对党不忠诚、不老实，表里不一，做两面人；转移、隐匿违纪违法所得，对抗组织审查。违反中央八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼品礼金。违反组织纪律，在职务调整等组织人事方面为他人谋取不正当利益并收受财物，不按规定报告个人有关事项。违反廉洁纪律，违规从事营利活动，进行钱色、权色交易。违反工作纪律，违规干预和插手司法机关执法活动。利用职务上的便利，为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。涉嫌非法持有枪支犯罪。

余麻约身为党员领导干部，丧失理想信念，背离党的宗旨，毫无党性原则，无视党的纪律和规矩，是典型的“两面人”。对组织不忠诚、不老实，恣意妄为，贪图权色、利益，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，在党的十八大后不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，2019年1月16日，经云南省纪委常委会会议研究并报中共云南省委批准，决定给予余麻约开除党籍处分；由云南省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。