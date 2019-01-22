胡锡进：小微企业是中国经济的毛细血管

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天在微博发文，分享了一段与某小微企业老板的对话。他说该名小微企业老板让他留下印象最深的一句话是：“如果有一天我这样的小微企业都垮了，中国就该乱了。”

全文如下：

小微企业是中国经济的毛细血管。近日老胡与一个做小微企业的老相识做了一次深谈，听了他的倾诉和吐槽。我觉得这位L老板的情况蛮典型的，写在这里与大家分享。

L老板58岁了，19年前与人合办一家贸易公司，后来合作者走了，他自己做了老板。他们专营塑料管道，向各种企业供货。企业的水暖系统，排污系统都需要塑料管道，而且过几年就要更换，他们有了一些稳定的客户。19年间，市场大环境和销售方式都有了很大变化，但他的公司生存了下来，卖的东西没太大变化。

他的公司高峰时有20多人，现在剩下8个人，一年销售额约1000万人民币，但是利润越来越薄。他说这有两个原因，一是所有成本都在增加，二是他自己岁数大了，无心也无力开拓新业务，基本是吃老本，在原有市场和业务方向上拼。

我问他，2018年的情况怎么样，他说销售额和2017年基本持平，但是由于成本增加，利润进一步被挤占，没有亏本，但盈利也所剩无几。我问具体哪些成本上升了，他说有三块，最大的一块是房租上升，因为2017年下半年抓安全生产，他原来租的农民房当仓库和办公区，一年18万租金。因为安全不达标，过不了检查，被迫租了地点离市区更远、但正规了很多的库房，房租涨到一年28万。二是因为地点远了，他要给员工发交通补贴，一人一个月600元。第三是北京市的社保基数每年上升，虽然缴纳的系数降了，但企业支付的社保总额提高了。他说，企业总的成本增加了大约20万元，这对他这样的小公司是个大数。

他说自己的公司太小了，没有博弈能力。国家的增值税率降了一个百分点，客户都清楚，这一个点的好处都被客户要求降价拿走了，落不到他的企业上。

他的公司8个人，包括他和他的弟弟，两个人每人的月工资不到10000元，其他员工平均5000元。个税提高缴纳基数对他们公司的员工基本没有影响。8个人包括他在内有4个是北京户口，4个是外地户口。他们公司去年一年一共给国家交了约20万税款，人均交了2万5。

我说你这么多年，真的就没有积攒一点财富吗？他说他有一些库存，这些库存算是他的财富吧，但他没有现金。

我问他，这两年有没有对你有利的变化呢？他说，得承认有。我问是什么，他说最大的有利变化是2017年下半年以后，他作为小微企业有了一年可以从银行贷款100万元的额度。过去他要从银行贷款，要拿房子做抵押，而且很难贷出来，利息接近7%。现在这100万额度不需要任何抵押，随时可以用，在额度内想贷多少贷多少，贷几天付几天的利息，利息降到了不到5%，这解决了他流动资金不足的大问题。第二点是来自政府各部门的麻烦基本没有了。过去三天两头有不同的部门找麻烦，很难对付。如今情况完全变了，没有上门找麻烦的了，找政府办事，官方的态度很好，效率也挺高的。这方面的经营环境应当说有了很大的改观。

我问他，你还有什么不满意，再想一想。他又想了一会儿说，银行的服务费一笔又一笔的，一年加起来也有好几千，甚至可能上万，让他很心疼。

我又问，与你打交道的都是工厂企业，你觉得它们的经营情况大体如何呢？他说具体不清楚，但感觉好像还可以。我问这种感觉从何而来？他说客户从他们这里拿货，付款的速度比过去快了。过去他的公司应收账款比较多，2018年这方面的情况是好转的。卖货回款快，这对他很重要。他说如果那些企业都没钱，他这种小公司是最容易被拖欠付款的。

我问：你觉得你的公司能存活下去吗？他说觉得能，他还挺有信心的。我问信心来自于哪？他说他卖的材料是所有企业永远需要的，虽然他跟不上互联网带来的各种新业态，但他凭老关系，再扩展一些新客户，就能够维持公司的运营。即使不赚钱，但公司倒不了。他已经干了19年，经历过许多变化，他觉得以后也应该没问题。

我追问，如果你过去对存活下来的信心是70分，那么你今天的信心是多少分呢？他想了一下说：我今天有75分。我问增加的那5分是什么呢？他说觉得现在的经营环境比过去规范了，国家对小微企业的政策在好转，虽然利润薄了，但是不确定性也少了。

我再问：你的企业这么小，你觉得你活得下去活不下去，对社会重要吗？他说，我觉得还挺重要的。我问重要在哪，他说我的企业虽小，但养活了包括我和我弟弟在内的8个人，我们的背后是8个家庭。我们的工资现在都属于低收入了，但我们都能有碗粥喝，不用让国家解决我们的工作和生计，我们知道自己没本事，对自己还能有粥喝挺满足的，国家也多了一份安定。

他给我印象最深、反复说了两遍的一句话是：如果有一天我这样的小微企业都垮了，中国就该乱了。

