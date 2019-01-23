中纪委机关刊：赵正永是政治两面人、两面派

据澎湃新闻报道，最新一期《中国纪检监察》杂志谈及已落马的陕西省委原书记赵正永。《力戒形式主义官僚主义是政治责任》一文指出，赵正永以严重违纪违法行为向党和人民交上了“零分”答卷，也被定格为可耻的政治两面人、两面派。

文章指出，审视形式主义、官僚主义问题，必须提到讲政治的高度。形式主义、官僚主义是目前党内存在的突出矛盾和问题，是阻碍党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实的“拦路虎”“绊脚石”，堪称党和人民的大敌。

文章称，专题片《一抓到底正风纪》详细披露了秦岭违建别墅整治始末，已经落马的陕西省委原书记赵正永2014年在任时接到习近平总书记的重要批示，却没有在省委常委会上进行传达学习，也没有进行专题研究，只是简单地批示省委督察室会同西安市委尽快查清、向中央报送材料，导致违建别墅问题长期整而未治、禁而不绝。

更讽刺的是，赵正永在2014年3月还曾发表署名文章，大谈“杜绝在贯彻中央决策部署上打折扣、做选择、搞变通”，甚至还写“无论制定的目标多么宏伟，给出的承诺多么诱人，如果说而不做、决而不行、抓而不紧，就等于零”。

文章指出，赵正永以严重违纪违法行为向党和人民交上了“零分”答卷，也被定格为可耻的政治两面人、两面派。领导干部必须深刻认识，形式主义、官僚主义是表象，不讲政治才是根本。把力戒形式主义、官僚主义作为必须坚决履行的政治责任，以实际行动确保中央政令畅通、令行禁止，才是真正践行“两个维护”，才能诠释对党和人民的忠诚。