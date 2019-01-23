陈寅出任上海市政府中共党组副书记

二度成为上海市副市长后，陈寅又出任一个重要职务——上海市政府党组副书记。

据《北京日报》旗下时政公众号“长安街知事”报道，上海市政府网站近日更新了“市长之窗”栏目，显示目前上海市政府党组有两位副书记，一位为市委常委、常务副市长周波，另一位为市委常委、副市长、政法委书记陈寅。

上海市政府早有设两位党组副书记的传统，2010年至2012年12月间，时任常务副市长杨雄与副市长屠光绍，就同为市政府党组副书记。

一般来说，省级政府党组书记由省长（市长、主席）兼任，并有一位党组副书记，由常委兼常务副省长（副市长、副主席）出任。不过，也存在同时有两位党组副书记的情况。

公开资料显示，陈寅出生于1962年9月，汉族，江苏南京人，中共党员，1984年7月参加工作，大学，工商管理硕士，高级工程师。现任上海市委常委、副市长、市政府党组副书记，市委政法委书记。

陈寅曾任上海市公用事业局局长助理，市水务局副局长，市发展改革委副主任，徐汇区委副书记、副区长、代区长、区长，杨浦区委书记，市政府副秘书长、中国（上海）自由贸易试验区管委会党组书记、常务副主任，市委副秘书长，副市长，市委常委、政法委书记等职。