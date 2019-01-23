民政部取缔"中国人民解放军军民融合发展委员会"

据中国民政部网站消息，日前，民政部依据《社会团体登记管理条例》的有关规定，依法对“中国人民解放军军民融合发展委员会”及其设立的相关机构予以取缔。

民政部表示，经查，“中国人民解放军军民融合发展委员会”未经登记，擅自以社会团体名义开展活动。该组织打着服务“国家战略”的旗号，举办了“区块链技术推动中国通用航空产业发展研讨会暨低空联盟筹备前期会议”、“中国安全食品进军营活动”，并赴相关企业开展调研、对外任命工作人员等，严重损害了国家“军民融合”战略的严肃性和权威性，影响十分恶劣。

民政部表示，近日，社会上出现了一些未经登记的“军民融合”联盟、协会、促进会等组织，大多冠以“中国”、“全国”、“国家”、“国防”、“中国人民解放军”等字样，通过举办论坛展会等活动，收取高额费用，给一些单位和个人造成经济损失，有的已触犯刑法。民政部在取缔“中国人民解放军军民融合发展委员会”的同时，也要求各级民政部门会同有关部门加大对此类组织的查处力度，切实保障人民群众的合法权益，有效维护国家战略的权威性。

民政部称，截至目前，民政部未批准任何带有“军民融合”字样的社会组织，凡是冠以“军民融合”字样且自称在民政部登记的组织均属于虚假宣传。社会公众对此应保持警惕，谨防以“军民融合”为幌子的骗钱敛财行为。

民政部呼吁社会各界积极提供非法社会组织的活动线索，在加入某个社会组织或与其开展合作时，应当首先查验这个组织是否具备合法身份，以免上当受骗并产生不必要的损失和法律纠纷。