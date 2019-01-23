据北京青年报报道，国际足联近期已推出一版全新的国际精英裁判名单，并邀请其中的佼佼者参加下个月在多哈进行的国际足联裁判研讨班，中国裁判有望执法卡塔尔世界杯。

为做好本次亚洲杯执法工作，亚足联特意从旗下各会员协会征调了目前最优秀的30名裁判员、30名助理裁判员。

中国足协在册裁判员共有4人入围，其中裁判员2人分别是马宁、傅明，助理裁判员分别是霍伟明、曹奕。他们都是中国足协在册裁判队伍中的佼佼者，近年来活跃在国内职业联赛赛场、亚足联各类重要赛事的优秀裁判员，亚足联精英裁判。

资料显示，从2007年前中超金哨孙葆洁执法亚洲杯小组赛韩国队与巴林队比赛后，到本届亚洲杯开赛前，中国足协在册裁判已经足有12年没能以主裁身份执法该项赛事。

在1月9日本届杯赛小组赛首轮卡塔尔队与黎巴嫩队比赛中，另一位前中超金哨马宁终结了这一尴尬纪录。3天后，他的搭档傅明作为主裁执法了小组赛第二轮也门队与伊拉克队的比赛。

而21日晚间东道主阿联酋队与吉尔吉斯斯坦队的八分之一决赛比赛则是中国足协在册裁判第三次以主裁身份执法比赛。算上21日的比赛，中国足协在册裁判已先后参与5场亚洲杯赛的执法。

近日，国际足联推出一版全新的国际精英裁判名单，并邀请其中的佼佼者参加下个月在多哈进行的国际足联裁判研讨班。国际足联推出该研讨班实际也是为2022年卡塔尔世界杯赛裁判员选拔工作而作出的具体筹划。

不出意外的话，跻身本期国际足联精英裁判队伍的成员，都有机会获得2022年卡塔尔世界杯赛执法机会。



