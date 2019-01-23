新加坡财长王瑞杰：尽管受地缘政治影响 “一带一路”发展势头不会放缓

新加坡财政部长王瑞杰昨天（22日）在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上指出，地缘政治将影响“一带一路”倡议步伐，但如果每个参与国都支持透过建设互联互通实现经济一体化愿景，这项倡议的发展势头不会放缓。

据《海峡时报》报道，王瑞杰在出席一场围绕“一带一路”倡议的讨论中指出，地缘政治将对“一带一路”的步伐和国际贸易体系产生影响，因此必须继续推进并寻求经济上可行、有价值，且有适当规则的项目。“这样才能向世界展示这些项目具有长期利益。”

他也认为，不应该让当前的贸易摩擦影响长期的目标，也就是要通过融合打造一个更好的世界。

“一带一路”倡议由中国国家主席习近平在2013年发起，已得到了越来越多国家支持。不过有分析担忧，中国会通过“一带一路”倡议扩大地缘政治影响，一些发展中国家也会因这些项目面对巨大债务。

不过，参加这场讨论的其他政界和商界领袖指出，“一带一路”倡议离不开地缘政治，但大型项目将会为各个国家创造许多经济机会。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫说：“任何一种跨国的交通项目都具有地缘政治背景，但会对地缘政治形势、稳定度和信赖度产生积极影响，因为它会形成相互依赖关系。”

另一方面，在谈到自由贸易时，王瑞杰指出，自由贸易让所有人受惠说起来容易，但现实中一定会有赢家和输家，各国必须进行重组以保持同步发展。

他说：“基本的概念是，如果我们能合作，我们都可以拥有更好的生活，但要达到此愿景并非易事。”

王瑞杰22日在达沃斯接受彭博电视访问时也指出，中美若不能就贸易纠纷达成协议，对全球经济的影响将“非常糟糕”。

他认为，中美双方要解决的问题，不仅仅关乎贸易数字，也事关知识产权和中美两个经济体之间更长期的平衡关系。