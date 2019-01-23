百度回应《搜索引擎百度已死》：百家号内容全站占比小于10%

据经济观察网报道，针对昨天一篇自媒体文章一文中，提到百度搜索结果中百家号内容占比高的情况，百度今天做出回应称：目前百度搜索结果中，百家号内容全站占比小于10%。

该自媒体文章《搜索引擎百度已死》称，百度搜索结果一半以上会导向自己产品，尤其是百家号，而百家号内容低劣，导致搜索质量下滑。

对此，百度回应称，百家号现有的190万百家号创作者，覆盖了全部的权威媒体和资讯机构，也包含了大量优质的自媒体，他们在源源不断地贡献深度、权威的好内容。

百家号是百度App内容生态的一种。据了解，包括百家号在内的百度信息流产品，已经成为百度增速明显的主要业务。百度CFO余正钧曾在百度Q3财报上表示，基于百度App的信息流业务在流量与收入增长上正在表现出强大的生命力。

百度信息流主要通过深度学习算法，为用户智能化推送个性化信息，通过提供高度个性化的粘性内容，从而促进信息流产品增长。

百度此前公布的数据是，2018年9月份百度APP平均日活达到1.51亿，同比增长19%，信息流产品用户使用时长同比增长68%。

百度表示，百家号是提升百度App内容生态体验的一个重要举措，可以优化用户使用百度App搜索时遇到的页面访问速度慢、排版差异大等浏览体验问题，给用户简洁一致的搜索体验。