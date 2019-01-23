春节白酒销售旺季 茅台零售价逼近2000仍缺货

据澎湃新闻报道，临近春节，向来是中国的白酒销售旺季。近日，记者走访发现，上海市场的500ml装53度飞天茅台供货依然吃紧，终端零售价逼近2000元。茅台自营店虽然维持1499元的官方指导价，但货源紧张，目前虽然“开放购买，但暂时每位消费者限购2瓶”。

记者走访上海多家经销商门店注意到，53度飞天茅台（500ml）的终端零售价已经接近2000元，并且多家烟酒专卖店都反映“没货”。位于南京东路的一家烟酒专卖店反映，“已经一年半没货了。”

贵州茅台在上海的两家自营店则在限购。位于武定西路的自营店店员向记者表示，春节期间虽然货源紧张，但能保持每天有少量的53度飞天茅台（500ml）对外销售，价格为每瓶1499元，该价格为茅台官方指导价。店员表示，目前自营店“开放购买，但暂时每位消费者限购2瓶”。

此前，茅台集团党委书记李保芳强调，春节前要投放7500吨茅台酒，组织好计划，如数如期投放。澎湃新闻记者了解到的信息是，目前7500吨茅台在陆续发放至全国市场，上海市场分到200至300吨货量。

一位业内人士表示，上海经销商虽多，但普遍小而分散，因此分到货量很小，春节期间烟酒专卖店供不应求并不存在饥饿营销，而是事实状况。业内人士表示：“现在是全年（茅台）价格最高的时候，这个时候应该尽力出货，回笼资金，春节期间经销商不可能囤酒。”