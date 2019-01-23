高雄市长韩国瑜今天表示，高雄要努力拼经济，高雄未来的道路就在陈明通的名字里，希望能既光明又畅通，“如果硬要把框架套在高雄市头上，我真是无法接受”。

台湾的大陆委员会主任委员陈明通今天南下拜会韩国瑜。陈明通说，他无意设障碍，但不能没有警觉，因为中国大陆国家主席习近平已在“习五条”设定统一台湾的进程，某种程度而言，对岸形同已兵临城下，传闻《台湾基本法》也在桌上了，故他希望能寻求韩的战略支持，韩作上述回应。

在野国民党的韩国瑜去年底当选高雄市长后，主张“九二共识”，强调“货出得去，人进得来，高雄发大财”，大陆方面也有积极回应。陆委会希望作为地方政府的高雄能顾及台湾整体利益，韩国瑜强调，高雄市以发展经济为主，绝不涉及外交国防等业务，也希望中央政府能鼎力协助。

韩国瑜表示，40年前开第一条高速公路，有人警告这是给有钱人开的，但事后证明这警告是错误的；20多年前要开放两岸三通，很多人反对，认为会重演特洛伊木马屠城计，一旦开放，客机背后一定有是中共战斗机，事后都证明是错的。

他认为，除了上述的威胁论外，还可以有第二种选择，就是把台湾打扮得漂亮，让高雄又好吃又好玩，可以满足包括大陆朋友，这何尝不是另一种战略思维，还可以壮大自己。

陈明通强调，他跟韩虽然分属蓝绿不同阵营，但拿的都是“中华民国”身分证，都热爱“中华民国”，他相信蓝绿之间再大的距离都小于蓝红之间或绿红之间，所以他此行就是来此提出这样的一个战略问题，希望寻求韩的战略支持。

韩国瑜日前质疑总统蔡英文不愿接受“九二共识”，也不敢宣布台独，要台湾人何去何从，陈明通也否认有“九二共识”，但两人昨天有默契不谈“九二共识”， 最后在热爱“中华民国”上达成共识，原先有些过招的气氛才融洽起来。 （联合早报记者庄慧良台北即时报道）