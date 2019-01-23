台文化部长：反对转型正义被标签化成撕裂族群

台湾文化部长郑丽君昨天遭到资深艺人郑惠中掌掴，今天郑惠中亲至文化部道歉，但强调要郑丽君別拆中正纪念堂，称这是不对的事。对此，郑惠君反对将转型正义标签化成撕裂族群，对于是否提告不作回应，她结巴表示：“脸上一整天都麻麻的”。

据《自由时报》消息，郑丽君表示，对于郑惠中行为感到遗憾，感谢各界对她的关心，从中也看到台湾社会有高度共识，暴力是不对的，任何主张都不能合理暴力化行为，在自由民主的社会可以表达自己的立场，但不能将暴力加诸在別人身上。也盼此事不要聚焦在她个人是否接受道歉，而是台湾社会能共同学习、珍惜民主，尊重他人。

而对于国民党副主席郝龙斌称此事为“官逼民反”，郑丽君表示希望大家珍惜民主，不能合理化与鼓励暴力，这是政治工作者应有的原则。

而对于郑惠中强调要郑丽君別拆中正纪念堂，认为这是不对的事。对此，郑丽君表示，郑惠中的说法有很多不符事实的资讯，转型正义不能简化为“去蒋化”，而是“再民主化”，反对将转型正义标签化成撕裂族群，这是对人权大规模受伤的历史的再次伤害，“转型正义不是为了去除任何领导人的历史记忆，而是还原被选择遗忘的大规模人权受害历史。”

而对于郑惠中掌掴她后疑似还笑出来？郑丽君只表示，希望此事不要聚焦自己是否接受道歉，而是盼大家都能学习尊重他人，但她也结巴表示：“脸上一整天都麻麻的”，对暴力感同身受。而对于是否提告，郑丽君不做回应。