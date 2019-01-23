被爆翘班与人妻偷情 台水董事长郭俊铭请辞

台湾自来水公司董事长郭俊铭是台湾总统蔡英文新南向政策得力推手，今天（23日）被《壹周刊》爆料与台中某电台高层业务主管杨姓人妻偷情，郭俊铭今天电话转语音，今天下午发出声明请辞。

据联合新闻网报道，台水供水处长武经文回应，董事长行程以公务居多，关翘班部分还要进行了解，台水员工和台中媒体同业得知后都直呼“讶异”，“两人互动很正常呀！”

媒体同业透露，杨姓人妻进广播圈20多年，是业务主管，表现深获肯定，她结婚十多年，丈夫也在同家电台工作。台水去年底在台中长荣桂冠酒店宴请中部媒体年终餐叙，杨姓人妻穿着正式套装、带部属参与，还坐上主桌，当时很多同业纳闷，主桌多为新闻采访的报社记者为主，杨姓人妻所属电台属于非新闻性质，且业务也与水公司无关，怎么会坐主桌？杨姓人妻位置靠近郭俊铭，但中间有隔一人，互动也和其他同业一样，只是纳闷。

《壹周刊》今天爆料，去年十二月起，台水董事长郭俊铭每周至少都会有一天上班日，跷班密集和在广播电台担任高层的杨姓人妻偷情。

台水公司内部员工今天一早看到报导，也是直呼“不敢相信”。员工私下表示，64岁的郭俊铭可能因妻子是中医师，保养得宜，体力充沛，工作上相当认真，与媒体互动良好，并且透过面薄，将台水作为让外界知晓，感觉一直在忙公事，很难联想跟翘班偷情画上等号。

员工形容，在员工眼中，郭俊铭是非常棒的董事长，都亲力亲为，从2016年接任董事长，积极协助台水业务，包括与台北自来水事业处谈水价，大幅降低成本，三年多来协助台水转亏为盈。

台水发言人武经文说明，董事长行程由机要秘书安排，董事长是工作狂，董事长常参加公司重要会议，包括每个月参与经理会报、内报主管会报，以及一些专案会议等，常拜访的行程很多，包括各县市政府协调，或工程、供水上需要到地方亲自说明。