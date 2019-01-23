《环时》社评：要准备围绕孟晚舟案打一场持久战

美国司法部周二（22日）证实将在1月30日的期限前，寻求引渡华为公司首席财务官孟晚舟。对此，中国官媒《环球时报》今天发表社评称，抓捕孟晚舟开了极其恶劣的先例，中国如何反应将影响外界对中国国家力量和意志的认识。

以下为《环球时报》社评的全文：

美国司法部星期二发表的一项声明说，美国将继续寻求引渡孟晚舟，并将遵守美加引渡条约规定的期限。这意味着美方在本月30日之前正式申请引渡孟晚舟的概率已经非常高。

那无疑将意味着美加围绕孟晚舟事件与中国的冲突将进一步升级，我们须放弃幻想，做好更复杂斗争和博弈的准备。

首先中国政府和舆论需继续加强对美加行为违反基本法律精神的揭露和谴责，向它们保持外交和舆论压力，不能让美加的诡辩在国际上畅行无阻，好像华为真的犯了大罪。抓孟晚舟显然是美国打压华为系列行动的一部分，全世界稍有头脑的人对此看得很清楚，美国就是在以法律之名行阻止中国高科技公司崛起之实。然而很多人出于惧怕美国等利益关系不愿意去捅这层窗户纸，所以中方尤其需要坚持发声。

如果加方最终协助美国将孟晚舟引渡，中国会对美加双方都开展报复行动，这一点必须让华盛顿和渥太华很清楚，不留悬念。

但是美国正式申请引渡孟晚舟后，不意味着引渡将立即发生。之后加拿大法院有一个月的时间对美方为引渡提供的各项证据进行审理，做出是否支持引渡的判决。孟晚舟方面可以抗辩、上诉，这一过程至少可以拖几个月，甚至存在可能延长到几年。

华为作为一家民营公司，没有能力与美加的国家体系对抗，但它可以在加拿大司法体系内竭尽全力，争取引渡程序最大限度的延长。

启动孟晚舟案的动机无疑是政治性的，但既然美加都信誓旦旦地宣称这是百分百的法律，那么意味着这一政治迫害必须经过美加法律体系的严格检验。现在这场博弈处在加拿大阶段。

加拿大很清楚自己被夹在了美中两大国中间，卷入了“地缘政治纷争”的漩涡，他们感受到了扮演忠于美国的小兄弟不容易，觉得自己在“代美国受过”。强调自己在“依法办事”，是他们在当前困境下的自我精神支持。对于此案是政治迫害的任何证据，加拿大舆论也会很敏感，这其实为孟晚舟一方开展抗辩和上诉积累了潜在的有利因素。

加拿大在正常情况下是讲法治的国家，尤其是注重程序和证据方面，它很严格。这样一个打压高科技公司和迫害其高管的冤案，再怎么朝法律方向打扮，也会有漏洞。华为方面已经做出的公开表态显示出，它对在即将到来的诉讼过程中有所作为是有信心的。

由于这确实是出于政治动机的一场迫害，随着时间的推移，中美关系可能随时发生一些微妙变化，促成一些机缘，而使得迫害孟晚舟的政治动机被其他动机冲淡或覆盖。最终柳暗花明的希望不应被放弃。

抓捕孟晚舟开了极其恶劣的先例，中国如何反应将影响外界对中国国家力量和意志的认识。中国不能发怒，更不能怯懦，我们应一步一步采取对应行动，做到反击的坚决和有条不紊。要让外界看清楚，中国人做事有理有力有节，迫害中国公民、侵犯中国利益的国家和力量都不会不付出代价，中国有能力和决心保持外界的这种预期。

