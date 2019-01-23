民进党秘书长：我会告诉支持者 不要丟马英九鞋

台湾文化部长郑丽君昨天遭资深艺人郑惠中以不满“去蒋化”掌掴，绿营群起谴责，但蓝营也反酸，马英九当年任职总统时也被丟鞋，却不见绿营反对，根本是“双重标准”。对此，民进党秘书长罗文嘉今天于中常会后受访时说，“我会告诉的我的支持者，不要丟他鞋”，他并说，民主社会中，每个人都有表达意见的自由，但表达形式不要去伤害別人，标准是一致的。

据《自由时报》消息，对于国民党副主席郝龙斌今天评论说，“民进党应为执政暴力道歉”，罗文嘉认为，“坦白说，我也可以说它（国民党）是什么党”，但对他来说，和民进党来说，这都不重要，仇恨来仇恨回去没有用，台湾不需要这些东西。以前大家有一些恩恩怨怨，但不需要拘泥在这里。

被问到蓝营批评绿营“双重标准”，罗文嘉说，“我会告诉的我支持者，不要丟他鞋”。如果我们接受民主制度，也要学习民主态度。政党要负责任告诉支持者，民主社会每个人都有表达意见的自由，不要以伤害別人身体方式，维护自己的主张，这是一个通则，标准是一致的。

至于民进党新北市党部主委余天昨天因郝龙斌挺郑惠中，怒呛郝龙斌“我以后叫人看到你就打！”罗文嘉则回应，站在民进党立场，他会谈“大家都不要这样子”。

谈到郑惠中袭击郑丽君的行为，罗文嘉也说，为什么有人在那时候有这个冲动，一定是背后有力量推动她这么做，“这个力量，就是历史结构下、大时代环境放在她脑中的‘胶囊’一样，突然有一刻就爆炸了”。他想，郑惠中做了之后也会很挫折。这时候应该探讨的是“是不是要给人放这个胶囊”，我们需要的应该是让台湾人需要有独立思考能力，而不是用党国力量放一个“胶囊”进去。