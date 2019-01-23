谷歌亚洲再生能源交易首选台南

谷歌公司今天（23日）宣布选定台南为亚洲地区首宗再生能源交易，将购买一千万瓦再生能源电力，将作为台湾资料中心营运供应使用。对此台南市政府经济发展局说，台南拥有绝佳日照条件，期盼能持续合作，未来希望更多企业加入交易市场。

据联合新闻网报道，台湾电业法修正后，再生能源已可转供与直供，经发局说，为实践低碳绿能城市目标，启动阳光电城专案计画，推动阳光公舍、阳光屋顶、阳光社区、绿色厂房、农业大棚、绿能屋顶等6大屋顶型，盐业用地、不利农业经营农地、水域空间及垃圾掩埋场等4大地面型，并落实推广、辅导、补助、强制及申请等全方面推动策略。

绿能屋顶以“民众零出资、政府零补助”原则，由市府遴选适当营运商承租民众屋顶设置太阳光电系统，有意愿参与绿能屋顶的屋主，可免出资将屋顶“出租”给营运商达20年，并提供至少10%趸购费率回馈金给民众。

经发局说，大台南目前有5千484件同意备案，累计762百万瓦设置量，太阳光电推动成果不仅全国第一，更是全国第一个获得APEC能源智慧社区倡议低碳示范城镇金质奖肯定县市。

经发局说，台南领先全国完成第一个区域营运商遴选，今年将陆续公告各行政区区域营运商遴选案，民众及企业除参与绿能屋顶出租供营运商设置，也能选择自行出资设置太阳光电系统。

为降低设置成本、提高设置意愿，台南今年编列3千万元补助经费，针对台电线路相关费用、设置费用（含全额趸售、自用型、储能型）及阳光社区等8种补助标准，最低每千瓦补助5千元，单一案场最高可补助100万元。

符合南市辖内合法私有建筑物设置太阳光电系统，并于今年1月1日至11月30日取得经济部能源局（或台南市政府）同意备案或设备登记文件等条件者，可检具相关文件向市府经发局提出申请，详情可至台南阳光电城资讯网查询。