百度回应搜“英国脱欧”半数文章出自百家号：属特例

据新浪科技报道，百度今天召开百家号2019内容创作者盛典，百家号总经理阮瑜出席并接受了采访。就在前一天，一篇名为《搜索引擎百度已死》的文章刷屏，文中提到百度搜索有一半以上会指向百度自家产品，尤其百家号；而百家号已成为一个以营销号为主体的内容平台，数量很大，质量堪忧。

文章还举了很多实例，比如在百度搜索引擎搜索“英国脱欧”，第一页会出现七条结果，其中四条全是百家号的文章，一条是百度百科，只有两条导向百度以外的网站——分别是和讯网新浪网。阮瑜对此回应称，文章所举例子为特例，百度搜索出现百家号文章内容的比例是低于一定值的；在内容质量把关方面，百度和高校合作，并结合自身技术，对内容有严格的审核。

以下摘自阮瑜回应原文，由新浪科技整理：

百度App里引进更多内容，内容成本更多侧重信息流。英国脱欧属于特例，发文比较多的是人民网等官媒，自媒体发时政类是受管控的，而百家号收集权威媒体内容较多，所以时政新闻里，百家号会出现得比较密集。但就搜索而言，平均下来是低于一定值的。

百家号有三审，有复审环节控制吸引眼球的内容的分发，我们和北京师范大学等高校也有深度合作，整个内容的辟谣等方面都有专项研究，会和技术绑定在一起处理。



