日中拟2月1日在北京举行安全对话

（早报讯）共同社23日报道引述知情人士指出，日中两国政府外交和防务部门高官磋商安全保障课题的“安全对话”拟2月1日在北京举行，双方正就此展开协调。

报道指出，两国外交部门的负责人还将举行个别会谈，同时讨论中国国家主席习近平，配合今年6月在大阪市举行的二十国集团（G20）峰会而正式访问日本的事项。

报道说，中国公务船多次驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边日本领海，因此，上述“安全对话”旨在让双方于对立的安全领域力争建立信赖关系。

在安全对话上，双方可能就中国批评称“煽动中国威胁论”的日本新防卫计划大纲以及《中期防卫力整备计划》（中期防）交换意见。

日中上次安全对话是于2017年10月在东京举行。此次对话据称日方的外务审议官森健良及防卫省干部、中方的外交部副部长孔铉佑及国防部干部将出席。

据多名日中关系消息人士称，两国政府还考虑在安全对话后举行副外长级“战略对话”、以及春季举行讨论贸易及投资等经济课题的部长级“经济高层对话”，为习近平访日加强沟通。

如果习近平访日之行能实现，将是自2008年5月时任中国国家主席胡锦涛访日后，中国国家主席时隔10多年再次官访日本。日本首相安倍晋三去年10月访华时，习近平曾表示会认真考虑今年访日之事。