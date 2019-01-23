遭柯文哲批“浪费社会成本” 丁守中：我选前民调都赢你

国民党台北市长落选人丁守中，在落选后提出“选举无效”诉讼，被台北市长柯文哲称是浪费社会成本。对此，丁守中表示，社会成本是违法选务造成的。“这次台北巿长所有选前未公布民调我都赢你的，是你台北市选务办的违法弊端重重，你才当上市长”，要柯文哲“別得了便宜还卖乖”。

据《自由时报》消息，丁守中提出“选举无效”诉讼重新计票，总计耗费台北市政府625万余元（新台币，下同，约28万新元），扣除丁守中缴交的428万保证金，其余197万余元将由台北市民买单。对此，柯文哲日前受访时就叹气表示：“老实讲，这就是社会成本。”

对于柯文哲“浪费社会成本”说，丁守中今天在面簿发文，怒呛柯文哲“得了便宜还卖乖”，丁表示“这次台北巿长所有选前未公布民调我都赢你的，是你台北市选务办的违法弊端重重，你才当上市长。这些社会成本都是你台北市选务辨的荒腔走板造成的”；丁守中也重提投票动线设计有误，且下午四点之后，竟有超过10万人“一边看开票、一边投票”，非常荒谬。

丁守中痛斥，柯文哲是用了一切为法不正当“怪怪的”手法才赢的，而这一切光怪陆离的做法及违法弊端重重的选务，才造成这些社会成本。丁守中最后也呛柯文哲，对于这次投票衍生的各种问题，“你难道没有一丝惭愧心”？