王岐山：只能在做大蛋糕的过程中寻求更好的切分蛋糕的方法

（早报讯）中国国家副主席王岐山今天在达沃斯表示，只能在做大蛋糕的过程中寻求更好的切分蛋糕的方法，决不能停下来就切蛋糕的办法进行无休止的争执。这是他以不点名方式回应因“美国优先”理念而引发的中美贸易纠纷。

王岐山今天在瑞士出席达沃斯世界经济论坛年会时，发表题为“历史、文化和哲学的考量是了解中国的一把钥匙”的演讲。

他呼吁国际社会平衡照顾各国特别是新兴市场国家和发展中国家的利益，不能仅仅以发达国家个别国家的安全标准要求全世界。他强调，应尊重各国主权。不搞技术霸权，不干涉他国内政，不从事不纵容不保护危害其他国家安全的技术活动。

他表示，解决经济全球化过程中出现的问题，必须对症下药，发展的不平衡要靠发展来解决，国家应当积极进行结构性改革，把握好公平效率之间的关系，采取有效政策措施，避免收入分配失衡加剧。

他说：“我们只能在做大蛋糕的过程中寻求更好的切分蛋糕的方法，决不能停下来就切蛋糕的办法进行无休止的争执，委过于人也无助于问题的解决。”

他表示，中国将坚定不移地把自己的事情做好，发展不平衡的问题在中国同样存在，中国坚持发展是第一要务。

王岐山回答提问时表示，中国去年6.6%的经济增速，“是一个相当不低的速度”，尽管存在各种风险挑战和困难，但中国在2020年实现全面小康的任务不成问题。他也表示，速度固然重要，但是眼前更重要的是结构、质量和效益。

针对中国经济周期是否到底、会否发生经济危机的问题，王岐山回答说：“是福是祸躲不过，真发生危机又怎么样？”他认为中国经济的发展不但没有到头，而且还可持续。

王岐山在演讲时全程严肃、认真地低头念讲稿。他念完稿子后，微笑着抬头脱稿继续演讲。他说高尔夫教练有个训诫，就是死不抬头，一抬头准出毛病，所以他刚才念稿子时没有抬头。他还自嘲说，无法抬头是因为没有隐性提示板，“我们的软实力还没达到那一步，没有对我们这样的人进行一些什么演讲的动作训练”。他以诙谐的自嘲结束演讲，赢来观众的热烈掌声。

（北京特派员游润恬报道）