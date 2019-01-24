加拿大驻华大使：孟晚舟有“强力论据”反对引渡至美

（早报讯） 加拿大驻华大使认为，正面临引渡的华为公司首席财务官由于美国总统特朗普的评论，而有了“强力论据”来反对引渡。

约翰·麦卡勒姆（John McCallum）在周二举行的主要由中文媒体参加的新闻发布会上强调了孟晚舟的法律选项。她12月1日在温哥华被捕。美国正寻求将她引渡，但这种法律斗争可能持续数年的时间。

彭博社引述麦卡勒姆在YouTube上发布的评论说：“我认为，她有很好的反对引渡的论据……其一，特朗普有关她案件的评论显示了政治参与；其二，她的案子有一个治外法权的问题；其三，有关伊朗制裁的问题涉及她的案件，而加拿大并没有签署这些伊朗制裁决议。所以，我认为，她可以在法官面前提出一些强有力的论据。”

特朗普曾表示，如果意味着能与中国达成更好的贸易协议，他会考虑干预孟晚舟的案子。一位加拿大政府官员证实，麦卡勒姆周二在多伦多郊区的Markham发表讲话，该地区的华裔众多。

“我认为孟女士有很强的（反对引渡）理由，”他说。

此番讲话是加拿大政府有关孟晚舟一案最详细的评论。此前加拿大外长弗里兰（Chrystia Freeland）的讲话显示政府试图与此案保持距离。

弗里兰周二在达沃斯接受采访时说：“对孟女士的拘留并不是因为一宗加拿大的案子。她在加拿大没有遭遇任何指控。在加拿大，她既没有被起诉也没有定罪。但我们与美国签订了一项引渡条约。“她指出，这位华为高管将“继续完全接触加拿大司法体系，这个体系是公正和客观的。”

自孟晚舟被捕以来，中国已经以国家安全调查为由拘留了两名加拿大人。中国还因毒品罪判处另一名加拿大男子死刑。

加拿大驻华大使表示，逮捕孟晚舟“对加拿大的每个人来说都是一个令人吃惊的消息，但事情发生了，我们必须处理它”。孟晚舟的下一次听证会定于2月初进行，听证会也将处理保释条件。