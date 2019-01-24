世界首批体细胞克隆疾病模型猴在中国诞生

据新华社报道，24日，5只生物钟紊乱体细胞克隆猴登上中国综合英文期刊《国家科学评论》封面，标志着中国体细胞克隆技术走向成熟，实验用疾病模型猴批量克隆“照进现实”，全球实验动物使用数量有望大幅降低，药物研发驶入“快车道”。

“10年攻关+10亿美元投入”几乎是目前新药出炉的“标配”，然而，即便投入如此之巨，失败概率仍超90%。科学界认为，根本原因在于缺乏遗传背景一致的实验用疾病模型猴。

猕猴是国际上常用的一种实验动物。2017年，“中中”“华华”的成功克隆解决了让野生猕猴遗传背景一致的问题，却未能解决疾病模型猴的构建难题。这一次，在严格遵循科研伦理的前提下，中科院神经科学研究所张洪钧、孙强、刘真团队首次通过敲除“关键基因”的方法，获得5只生物钟紊乱严重程度不同的疾病猴，而后，他们从中选取了一只紊乱特征最为明显的猕猴作为克隆“原型”，通过采集其体细胞的细胞核，最终获得5只克隆疾病猴。目前年龄最大的已超半岁，年龄最小的也已超过3个月。至此，疾病模型猴的构建难题被攻克。

业内专家认为，“中中”“华华”的细胞核来自雌性胎猴，而此次5只克隆猴的细胞核来自雄性青年疾病猴，操作要求更高、实现难度更大，这表明中国体细胞克隆技术走向成熟。

目前，每年全球药物研发会使用大量实验动物进行药物安全性和代谢检测，还会招募众多临床试验人群做药效评估。随着疾病模型猴批量克隆技术不断成熟完善，未来全球实验动物的使用数量有望大幅降低，临床试验人群服用无效药物的比例也将大大降低。

中科院神经科学研究所所长蒲慕明院士表示，下一步团队将继续优化“基因修饰+体细胞克隆技术”，研制患有各类脑疾病的克隆猴模型，在基础研究方面用于绘制“全脑神经联接图谱”，在转化应用方面用于研发更有效的脑疾病治疗手段，进一步提升药物研发效率。

