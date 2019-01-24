台行政院据悉将宣布禁止公务手机电脑使用中国大陆社媒

台湾行政院据悉以防止中国大陆窃取台湾公务机关机密为由，近日内将发布有关采购及使用中资产品的处理原则，禁止公务使用的手机及电脑下载及连结所有大陆社交媒体媒体和平台。

据台湾《自由时报》今天（24日）报道，这些社群网站及社群平台包括新浪微博、腾讯微博、微信、人人网四大知名大陆社群网站，以及百度等搜寻引擎与社群平台。此行政命令中央与地方等全台公务机关都须遵行。

蔡英文政府为防范中国大陆的资安风险，将在本月底前先公布，中央与地方政府公务机关有关采购及使用中资产品的处理原则，三月底前再公布中资企业品牌清单，做为配套的规范。

行政院预定下周公布的行政命令，将向全台公务机关说明采购及使用中资产品的处理原则，包括购买时要注意什么事项，以及例外情形要如何处理，目前相关单位正在进行最后会商。

此外，基于有些人拍照后爱用修图应用程序，这项行政命令也将明定禁止安装及使用大陆的修图应用程序。

台湾的政府内部据悉研议此事已有多时，为避免大陆的资安风险危及国安，同时也让公务机关有明确依循准则，第一步将由行政院先发布行政命令，三月份再公布具体清单。

至于淘宝网等大陆购物网站，据悉公务手机及公务用电脑本来就禁止连结使用，因此不会明订在这次发布的行政命令里。