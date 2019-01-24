崔天凯：反对台独争取统一 必将获台湾同胞和国际社会支持

中国驻美国大使崔天凯昨天（23日）在春节侨学界招待会上致词时指出，中美关系又一次站在了历史十字路口，何去何从，需要双方共同做出正确选择。他也表明，反对台独、争取统一，必将得到台湾同胞和国际社会的广泛理解和支持。

崔天凯大使举行2019年春节侨学界招待会全文如下：

1月23日晚，中国驻美国大使崔天凯在大使馆举行侨学界专场招待会，热烈庆祝2019年中国农历春节。在美华人华侨、留学生和中资企业代表等600余人出席。

崔大使首先向旅美侨胞、留学生和中资企业员工致以新春的祝福和问候。他在致辞中说，2018年，面对复杂多变的国内外形势,以习近平总书记为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民，在新时代中国特色社会主义道路上迈出坚实步伐。中国经济高质量稳定发展，GDP比上年增长6.6%,总量首次超过90万亿元人民币，改革开放深入推进，三大攻坚战战果辉煌，人民生活持续改善。中国人民的获得感、幸福感、安全感进一步增强。伟大祖国正朝着“两个一百年”的目标大踏步迈进。

崔大使表示，展望2019年，我们对未来充满信心。今年，中华人民共和国将迎来70周年华诞。70年披荆斩棘，70年风雨兼程。中国人民在中国共产党的带领下，筚路蓝缕，艰苦奋斗，用自己的勤劳和智慧，告别了贫穷和落后，创造了人类发展史上的奇迹。中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中国特色社会主义实现了从创立、发展到完善的伟大飞跃，中国人民实现了从温饱不足到小康富裕的伟大飞跃。

崔大使强调，70年来，中国在自身发展的同时，也为世界的和平与发展做出重大贡献。中国已连续多年对世界经济增长贡献率接近30%，成为全球经济的重要稳定器和主要动力源。中国始终坚持走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略。中国积极推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，致力于同世界各国一道构建人类命运共同体。多年来，中国一直是为联合国维和行动提供人员最多的安理会常任理事国。从2019年起，中国已成为联合国会费与维和经费第二大出资国。发展中的中国日益承担更多的国际义务，成为国际社会公认的世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者。

崔大使说，70年的发展成就充分证明，中国走出了一条符合自身国情的道路，中国共产党团结带领全国各族人民开辟的中国特色社会主义道路、理论、制度、文化是完全正确的。以民族复兴、人民幸福为己任，中国共产党咬定青山不放松，风雨无阻向前行，带领国家不断从胜利走向胜利。当然，中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松就能实现的，我们还面临很多急流险滩，还需要跋山涉水。大道至简，实干为要。只要我们不忘初心，奋力拼搏，在历史的接力跑中一棒一棒地跑下去，每一棒都跑出好成绩，就一定能够迎来“放眼昆仑绝顶来”的明天。

崔大使特别指出，2019年也是中美建交40周年。40年前，中美为了两国人民的利益和世界的和平、稳定和繁荣走到一起。40年来，中美关系历经风雨，取得历史性的发展。中美已成为彼此最大贸易伙伴和重点投资对象国，每天有1.4万人往返于太平洋两岸，双方在双边、地区、全球层面各领域开展了富有成效的交流与合作。中美关系的发展不仅为两国带来了互利和双赢，也为世界和平与发展的共赢局面作出了重要贡献。

如今，中美关系又一次站在了历史的十字路口，何去何从，需要双方共同做出正确选择。中国人民追求美好生活是天经地义，不可剥夺的权利。中国的发展强大对世界是机遇、是福祉，从来不以牺牲别国利益为代价。这已为70年的历史所证明。放眼未来，中美共同利益仍然远大于分歧，合作远大于摩擦。我们决不能让所谓“竞争”定义两国关系，不能让中美关系走上“脱钩”的歧途，更不能滑向对抗的深渊。中方愿同美方共同努力，在互利互惠基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。我们相信，只要双方始终以世界和平与发展大业为重，始终以两国人民长远利益为重，顺应历史潮流，摈弃零和思维，中美关系就能够开拓美好未来，造福两国，兼济天下。

崔大使表示，2019年还是《告台湾同胞书》发表40周年。年初，习近平主席发表了指引新时代对台工作的纲领性讲话，全面阐释了我们立足新时代、在民族复兴伟大征程中推进祖国和平统一的重大政策主张，具有划时代意义。

台湾问题事关中国核心利益和全体中华儿女的民族感情，是中国的内政，绝不容忍“台独”分裂和任何外来干涉。我们将坚决捍卫国家主权和自己的核心利益。国家富强、民族复兴、两岸统一的历史大势，是任何人任何势力都无法阻挡的！我们相信，反对“台独”、争取国家统一的正义事业，必将得到台湾同胞和国际社会的广泛理解和支持。

崔大使说，长期以来，旅美侨胞身在异乡，在努力融入当地社会、为所在国作贡献的同时，一直心系祖籍国，并发挥学贯中西、融通中美的优势，热忱关注和积极参与家乡发展建设。新中国的每一步历程，都有旅美侨胞的贡献；中美关系的每一项成就，都离不开旅美侨胞的支持；两岸关系的和平发展，记载着旅美侨胞的功劳。他对全美侨胞表示最衷心的感谢！

崔大使的致辞在现场来宾中引发强烈共鸣，大家纷纷对中国取得的巨大成就表示祝贺，祝愿祖（籍）国发展蒸蒸日上、人民幸福安康，期盼中美关系健康稳定发展。