《龙的传人》问世40年 李建复：两岸多了解才更友善

据中新网报道，《龙的传人》一曲已问世40年，原唱台湾歌手李建复表示，这首歌的创作背景是中美建交、“台美断交”，这首歌是希望“两岸自己解决自己的事”，若两岸能通过文化互相了解，气氛将更友善。

李建复是台湾淡江大学校友，他日前在上海出席淡江大学校友会聚会时，会上播放了《龙的传人》40周年版。

随着时间推移，两岸的情势早已不同于当年，但李建复认为，两岸在文化上有很多共同点，若能通过文化互相了解，可以营造更友善的气氛。他观察到，在保存传统文化的一些方面，台湾做得比大陆更好，这是台湾的优势。

李建复现在已转行到出版业，做起了有声书。他说，大陆最具规模的有声书平台喜马拉雅FM，最受欢迎的前两名作者均来自台湾，第一名是蒋勋，第二名是蔡康永。台湾民众近来追起了大陆连续剧，但台湾其实是可以向大陆输出文化的。

《龙的传人》20周年版当时由王力宏重新诠释，并新增歌词，40周年版本除了找来王力宏，李建复的女儿李友珊也一起加入演唱，并由台湾作词人方文山填入“新世纪新女力新的歌声，打开通往世界的大门”等歌词。

李友珊表示，会加入“女力”这样的歌词，就是希望无论男女，都可以是“龙的传人”。舞蹈科班出身的她，不仅献唱，还在MV中跳起舞来，由于大学读的是服装设计，她还负责为MV主角们量身设计服装。