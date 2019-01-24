人社部：研究适当降低社保费率政策

中国人社部表明，当局将继续推进养老保险制度改革，加快完善养老保险省级统筹制度，并研究适当降低社会保险费率政策。

据中新社报道，人社部今天（24日）在北京召开2018年第四季度新闻发布会，通报2018年人力资源和社会保障工作进展情况及下一步工作安排。

人社部新闻发言人卢爱红说，社会保险覆盖范围持续扩大。截至2018年底，基本养老、失业、工伤保险参保人数分别达到9.42亿人、1.96亿人、2.39亿人；全年三项基金总收入为5.6万亿元，同比增长15.28%，总支出为4.87万亿元，同比增长16.08%。

同时，社会保障制度改革取得重要突破。建立实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，迈出全国统筹的关键一步。

对于下一步工作安排，卢爱红指出，继续推进养老保险制度改革。稳妥推进企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，加快完善养老保险省级统筹制度，全面推进机关事业单位养老保险制度实地。

同时，研究适当降低社会保险费率政策。全面实施全民参保计划，加快推进全国统一的社会保险公共服务平台建设。稳步提高社会保障待遇水平。

卢爱红指出，要加强社会保险基金监管。强化社会保险基金监督管理，稳步推进基本养老保险基金投资运营，推动城乡居民养老保险基金委托投资运营，积极推进落实划转部分国有资本充实社保基金实施方案，增强社保基金支撑能力。