澳大利亚外交部证实澳洲华裔杨恒均在中国被拘

（悉尼综合讯）澳大利亚外交部周三（1月23日）证实，澳洲华裔、知名网络时评人杨恒均在中国被拘。

杨恒均曾在中国外交系统工作，是一名作家，曾经是民运人士。他的朋友说，他上周到广州之后失联。

据《悉尼先驱晨报》报道，杨恒均携妻子和儿子于本月18日到中国，但没有按原定计划登上飞往上海的内陆航班。

澳洲外交事务与贸易部周三晚间发文告证实：“中国当局已告知澳洲驻京使馆，他们拘留了杨恒均。”

根据法新社报道，澳洲外长马里斯·佩恩在今天发出的文告中说，澳洲驻京使馆今早将同中方会面，以进一步澄清杨恒均被拘的性质。

“我们会继续向中国提出交涉，确保以透明、公平的方式处理此事。”

澳洲外交部目前正争取领事探视，也与杨恒均的朋友、家人和中国官方保持联系。

中国外交部发言人华春莹昨天在例行记者会上被询及此事时表示“目前不掌握，需要向有关部门了解”。

杨恒均曾在海南省外事办公室任职，1992年去了香港。他在1997年去美国后，在智库大西洋理事会工作。

《纽约时报》中文网引述认识杨恒均的中国时评人邓聿文说：“我们不知道杨恒均做了什么事，让中国政府拘留他。”

邓聿文在接受该报电话采访时称：“他近年来一直很低调，没有发表任何可能被视为反政府的言论。”