王毅：中国愿同法国共同维护多边主义

中国外交部长王毅昨天（23日）在巴黎会见法国总统马克龙时说，中国愿同法国密切高层交往，共同维护以规则为基础的多边主义，维护以联合国为核心的当代国际体系。

据新华社报道，马克龙在巴黎爱丽舍宫会见中国国务委员兼外交部长王毅。

马克龙请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。马克龙表示，法方高度重视法中关系，期待着以两国建交55周年为契机，同中方密切高层交往，深化经贸、投资、核能、航空等领域合作，增进文化、教育、青年交流。法方欢迎中国企业来法发展，愿同中方加强国际事务中沟通协调，共同维护多边主义。

王毅向马克龙转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，总统先生成功访华一年来，习近平主席同你达成的各项共识得到稳步落实，各领域合作取得积极成果，体现了中法全面战略伙伴关系的高水平和双方合作的巨大潜能。2019年我们将共同庆祝中法建交55周年。中方愿同法方密切高层交往，加强核能、创新等领域和“一带一路”框架内合作，就气候变化等多边议程加强沟通合作，共同维护以规则为基础的多边主义，维护以联合国为核心的当代国际体系，不断为中法全面战略伙伴关系注入新的内涵。王毅强调，中国开放的大门会越开越大。中方愿为包括法方在内的外国企业来华投资提供良好环境。

王毅于23日赴巴黎同法国总统外事顾问埃蒂安举行第十八次中法战略对话牵头人磋商。在巴黎期间，王毅还将同法国外长勒德里昂举行会谈。