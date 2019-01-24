深化法律合作 新中签署一带一路纠纷调解备忘录

新加坡与中国进一步深化“一带一路”倡议商事争议解决的法律合作，新加坡国际调解中心与中国贸促会调解中心今早签署备忘录，计划建立由中国、新加坡和其他一带一路国家与地区资深争议解决专员组成的委员会，协助企业解决商业纠纷。

新加坡国际调解中心与中国贸促会调解中心今早在北京举行的“中国—新加坡国际商事争议解决论坛”上签署上述备忘录。

新加坡国际调解中心文告说，新加坡国际调解中心与中国贸促会调解中心将共同为调解委员会成员设计技能交流活动，以熟悉一带一路不同司法管辖地区的商务和争议解决文化。双方也将共同为呈上来调解的一带一路纠纷案例制定规则、案件处理机制和执行程序。

新加坡律政部兼卫生部高级政务部长唐振辉今早在论坛上致辞时说，新中法律合作接下来还可朝三方面推进。

他说，新加坡和中国可以合作，共同建立一个反映亚洲价值观并符合亚洲需求的跨境商业纠纷解决规则与程序，这将为亚洲和亚洲以外各方提供额外的选择，有助于项目的推进并给予亚洲和其他地区的企业更大的信心。

其次，新加坡和中国可以共同促进调解作为争议解决的方式之一。

最后，新加坡和中国也可共同合作，促进两国法律服务行业官员和从业者之间的交流。

今早的论坛汇集了300多名来自新加坡和中国的政府官员、学者、企业高管和法律从业员。唐振辉说，这不但体现了中新两国之间的友好关系，也凸显了双方致力于推广法律服务作为双边合作新领域的共同愿望。（《联合早报》北京特派员林展霆报道）