重提太阳花学运挨轰 王金平：被误解了

台湾前立法院长王金平近日出版新书《桥－走近王金平》，他在书中提及2014年的太阳花学运，行政院长江宜桦曾透过电话告知他将强制驱离占领议场的学生，再掀议论；王金平今天发新闻稿表示，外界诸多批评并非事实、或有误解，他当时有要求江宜桦警方驱离时要以学生安全为第一优先。此外，社会各界对太阳花学运有不同看法，但年轻人勇于承担，仍值得肯定。

据《自由时报》消息，王金平指出，近来部分人士、网友针对太阳花学运对他有诸多批评，但很多并非事实、或有误解，学运起初，立院、行政院就已保持沟通，318当晚江宜桦电话告知他警方将强制驱离占领议场的学生，因学生晚间闯进立院，行为本身就不合法。他在电话中表示尊重，但也提醒江宜桦，驱离时要以保护学生安全为第一优先。

王金平表示，警方当晚必须同时兼顾立法院、总统府与总统官邸的维安，议场内学生人数不断增加、建筑坚实的防御攻势，当时的在野党立委也到场保护学生，警方连续发动三波行动都无功而返，他也因此建议先不要行动，想想其他方法解决。

王金平说，社会各界对太阳花学运有不同看法，行为本身固然违法，但年轻人愿意站出来表达自己对政府政策、未来发展的看法与理想，无论赞同与否，他们的勇于承担，还是有值得肯定的地方；台湾社会是不是能在经历这个历史事件后变得更成熟、更包容，能够更理性客观的看待，值得大家思考。