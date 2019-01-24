上海设科创板并试点注册制获通过

中国当局昨天（23日）审议通过上海设立科创板并试点注册制总体实施方案和意见。有分析师认为，这显示中国官方推进资本市场改革的决心和信心。

据中新社报道，23日下午召开的中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》等。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，《方案》以及《实施意见》获批的速度超出市场普遍预期，显示中国官方推进资本市场改革的决心和信心。《方案》以及《实施意见》目前已经获批，包括中国证监会、上海证券交易所等的准备工作也在有条不紊地推进。

会议指出，在上海证券交易所设立科创板并试点注册制是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措。要增强资本市场对科技创新企业的包容性，着力支持关键核心技术创新，提高服务实体经济能力。要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。

在董登新看来，科创板属于中国资本市场的增量改革，在制度设计上会与现有主板、中小板、创业板有一些差别，上市标准将更加具有包容性，预计会尽量降低对拟上市企业的盈利要求，更加注重企业所在行业的成长性以及市场前景，给更多有科技含量的创新企业提供实实在在的资金支持。

对此，来自毕马威德苏星也持类似态度。苏星认为，设立科创板并试点注册制，不仅让中国国内科技含量高的企业可以通过资本市场实现更好的发展，也将给中国资本市场生态带来改变，进一步提高上市公司质量。预计首批试水的企业会有如下特点：核心技术过硬、具备一定的规模和行业代表性、企业内功强、技术门槛高、研发能力强以及具备自主知识产权等。