台海军无人机亮相 展现远距离指管监侦能力

台湾军方安排的2019年春节加强战备媒体参访团，今天（24日）前往屏东基地，参访海军海上战术侦搜大队与南部海域侦巡舰艇遂行联合监侦作业，以及锐鸢、红雀等海军现役无人机近距离飞行展示，并以即时影像将纪德级苏澳军舰与拉法叶级昆明舰执行防空一级备战，并发射干扰弹的画面，传回战情指挥中心，充分展现海军远距离指管及监侦能力。

据台湾《苹果日报》报道，海军表示，本次操演想定，无人机依作战中心提供预警情资起飞，执行目标联合监侦，搜索目标位置情传；同时，苏澳舰及昆明舰模拟飞弹来袭，发布防空一级备战，并依指令施放干扰弹及采取反飞弹措施，将各式武器指向来袭目标。上述画面由锐鸢无人机侦照后，透过军方情传链路传输即时影像，传回作战指挥中心。

海军司令部说：“掌握情资，才能掌握战场主控权”，面对未来作战环境的诡谲多变与严峻挑战，指挥官必须在最短时间内了解战场环境、识别敌我，采取最迅速、正确之反应。锐鸢无人机结合在航侦巡舰、机及观通系统等兵力，可强化对广大海域搜索及目标监侦、辨识能力，大幅提升指挥官战场用兵弹性，加速决心下达。

海军司令部强调，锐鸢、红雀无人机是台湾境内中山科学研究院自行研发设计之监侦利器，为“国防自主”重要指标。海军将持续以创新不对称思维，建立“量少、质精”的坚强武力，以捍卫主权，保障台湾人民安全。全体官兵也将赓续秉持牺牲奉献、同舟共济的忠义军风，戮力战训整备，建立坚实可恃战力。