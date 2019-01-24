台行政院：中央机关原则全面禁止陆资产品

台湾行政院成立的行政院资通安全处（简称资安处）1月底即将提出陆资产品《处理原则》，行政院发言人KolasYotaka（谷辣斯·尤达卡）表示，国家安全毫无灰色地带可言，资安处长简宏伟也说，处理原则就是原则“全面禁止”，例外许可。

据中时电子报消息，Kolas说，资安处即将在1月底发布的《处理原则》，是指中央各机关使用陆资产品的处理原则，也就是是中央政府各机关採取相关的软体、实体资讯系统相关规范；事实上，2008年工程会就有发函提示，政府各机关要在招标文件明定禁止厂商提供中国大陆地区产制品，以及派遣大陆地区人民来台提供售后服务，技术指导。2012年工程会又再度发函，提醒相关机关，这次政院认为国家安全相当重要，就由资安处草拟处理原则，不排除3月提出厂商名单，协助中央政府各机关清楚理解那些厂牌的公司不适合进行採购。

针对外界质疑是不是要防止大陆企业进入台湾，Kolas说，这不是政府的原意，但因国家安全是毫无灰色地带可言，政院也提醒中央各部会、各机关在採购相关设备及软硬体、资通设备时，必需考量国安及政府资安的问题。

简宏伟说，《处理原则》原则上是全面禁止，最主要是风险考量，有些产器需要做一些测试，但有些特殊情况例外时，必需经过登记报准，才会做例外处理。

对于例外产品，他表示，有些设备属于精密的，只有陆资所生产时，如果非用不可，则处理原则会提到，必需做登记报准，同时也不可以连结到敏感的网络、核心的网络，以便做好风险控管。