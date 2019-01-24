报告：欧洲仍是中企去年海外并购金额最大地区

一份报告指出，欧洲仍是中国企业去年海外并购金额最大的地区，不过国际地缘政治局势变幻莫测，投资者应密切关注相关政策防控风险。

据中国21世纪经济报道的消息，知名会计机构安永今天（24日）发布2018年全年中国海外投资概览。报告显示，2018年宣布的中国海外并购金额为1080亿美元，欧洲仍是中企海外并购金额最大的地区，占中企全球总并购额六成，比2017年增长近两成。

报告称，在今年全球地缘政治存在不确定性的背景下，中国对外直接投资结构持续优化，全行业对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%，其中对外金融类直接投资增长一倍。

按并购金额计，电力和公用事业、消费品及科技、媒体和电信业（TMT）成为2018年最受资本青睐的并购目标。按并购宗数计，TMT继续拔得头筹，连续五年成为中企海外并购宗数最多的行业。

关于海外并购情况，安永中国海外投资业务部全球主管周昭媚表示，“2018年中企海外并购趋于审慎，交易数量出现明显下降（同比降16.7%），目前国际地缘政治局势变幻莫测，多个国家和地区都已经或计划收紧外商投资政策，投资风险进一步加大，建议投资者密切关注相关政策，有效防控风险。”