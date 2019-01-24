蔡英文：台湾不会放弃持续争取国际空间

台湾总统蔡英文今天上午接见“友邦驻纽约联合国常任代表及副常任代表访问团”，感谢各台湾友邦国家在联合国协助台湾争取国际参与，也期待彼此关系越来越密切，一起打造永续发展的未来。

据《自由时报》消息，蔡英文说，台湾要走向世界，友邦就是台湾与国际的重要链接。因此这两年多来，台湾不断加强与友邦的交流合作，她也率团访问了访宾的国家，包括马绍尔群岛、吐瓦鲁、以及史瓦帝尼。

蔡英文提到，每一次的互动都让彼此的关系更紧密。她也期待访宾这次来访可以进一步了解台湾政治、经济及民主社会发展的最新情形，以及台湾在推动绿能科技、永续发展的经验，一起来发掘更多的合作机会。

蔡英文也特別感谢访宾所代表的各个友邦国家，在联合国场域协助台湾争取国际参与。参与联合国体系一直是台湾人民的共同期待。她告诉访宾台湾不会放弃持续争取国际空间，也绝对有能力为世界做出更多贡献。

蔡英文进一步说明，尤其是在全球化的时代，国家间人民互动、贸易交流越来越频繁。许多议题像是永续发展、全球卫生安全、甚至飞安，都需要世界各国一起努力。全球要打造一个健全的合作网络，台湾更不应该被排除在外。

蔡英文表示，台湾十分乐意和友邦国家一起打造永续发展的未来。不论是在绿能产业、医疗、农技、或是韧性城市等各领域，都可以加强资讯交流、推动合作计划，来加速落实永续发展目标。

访团成员包括史瓦帝尼驻联合国代表团常任代表马苏库·莫路西（Melusi Martin Masuku）大使伉俪、吉里巴斯驻联合国代表团副常任代表塔瓦帝·涂卡布（Tukabu Tauati）、马绍尔群岛驻联合国代表团副常任代表芭柯-玛娜瑟·黛博拉（Deborah Barker-Manase）及吐瓦鲁驻联合国代表团副常任代表戴法硕（Fakasoa Tealei）等，由台湾外交部次长谢武樵陪同，前来总统府晋见蔡英文，台湾国家安全会议秘书长李大维也在座。