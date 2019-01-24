深圳进出口总值去年同比升7% 继续在中国大陆大中城市中排第二

中国深圳海关今天（24日）提供的统计数据显示，2018年深圳进出口总值为3万亿元（人民币，下同，约6000亿新元），与上年相比增长7%，规模仅次于上海，继续居中国大陆大中城市第二位。

据中新社报道，深圳出口总值1.63万亿元，出口规模连续26年居大陆大中城市第一位，进口总值则是1.37万亿元，进口规模为大陆大中城市第三位。

深圳海关统计分析处副处长柯火娟说，深圳外贸的发展结构在持续优化，当地的跨境电商、租赁贸易等外贸新业态进出口成倍增长，发展势头强劲。民营企业成为深圳外贸发展的主要增长动力，市场主体地位进一步巩固。高技术高附加值产品在外贸产品结构中占据主导地位，高新技术产品及民生消费品进口规模位居中国前列。

2018年深圳对香港进出口6807.8亿元，同比增长3.9%，占全市进出口总值的22.7%；对东盟、台湾和韩国等周边地区进出口保持两位数增速；对“一带一路”沿线国家进出口增长9.9%，高于全市外贸整体水平。

深圳海关关长陈小颖说，2018年深圳市的进出口总体保持平稳，“内地（大陆）大中城市外贸总值第二”“出口值第一”的地位仍然十分稳固。进入2019年，外部经济形势仍然复杂严峻，不确定、不稳定因素依然较多，深圳外贸面临的压力将进一步加大。