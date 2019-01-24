台行政院拟禁用陆资产品 郑文灿：没理由网络门户洞开

中国大陆华为引发资讯安全危机，台湾行政院决定跟进并扩大禁用大陆科技产品。桃园市长郑文灿、新竹市长林智坚今日皆表达力挺中央的决策，强调一切配合中央。郑文灿表示，网络国土安全是全世界重视的课题，“没有理由我们在网络世界门户洞开，资安产品采购规范若不能用华为，我们就不使用。”

据《自由时报？消息，郑文灿、林智坚今日下午，陪同民进党北市士林大同区立委补选候选人何志伟徒步到迪化街的年货大街扫街拜票，行前接受媒体访问。

媒体问到有关行政院决定政府公家机关禁用大陆科技产品一事，林智坚先是表示，新竹市政府每年都会投入一定预算经费做好资安工作，未来也会配合中央政策，因为有陆资背景的资安设备或设施，可能造成的资安漏洞，一切配合中央政策。

郑文灿则指出，网络的国土安全是全世界都重视的，行政院对资安也十分重视，资安产品假如有木马程式、后门程式或芯片设计有问题，当然会造成资安防护重大的缺失，因此中央政府与地方政府都重视。

郑文灿说，目前对资安产品有订定采购规范，若未来采购规范不能用华为产品，他们就不使用。郑文灿强调，网络的安全仍是全世界重视的课题，没有理由我们在网络世界门户洞开。

