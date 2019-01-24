中国外交部：支持委内瑞拉政府为维护国家主权和稳定所做的努力

据环球网报道，委内瑞拉全国代表大会主席瓜伊多1月23日宣誓就任“临时总统”。美国、巴西等国家发表声明予以承认。随后，委内瑞拉最高法院重申全代会有关做法“违宪”，委内瑞拉总统马杜罗宣布断绝与美国的外交关系。对此，中国外交部发言人华春莹今天在回应《环球时报》记者相关问询时表示，中方支持委内瑞拉政府为维护国家主权独立和稳定所做的努力，反对外部干涉委内瑞拉事务。

华春莹说，中方高度关注委内瑞拉当前局势，呼吁各方保持理性和冷静，在委内瑞拉宪法框架内通过和平对话的方式为委内瑞拉问题寻求政治解决方案。中方支持委内瑞拉政府为维护国家主权独立和稳定所做的努力。中方一贯奉行不干涉别国内政原则，反对外部干涉委内瑞拉事务，希望国际社会共同为此创造有利条件。

华春莹说，今年1月10日委内瑞拉总统马杜罗开启新任期，包括中国在内的众多国家和国际组织派代表出席其就职仪式。中方希望委内瑞拉各方从国家和人民根本利益出发，在尊重宪法的前提下，通过对话协商解决政治分歧，避免暴力冲突，恢复正常秩序。

华春莹同时表示，美国和委内瑞拉都是西半球重要国家，传统关系密切，我们希望委内瑞拉和美国能够在平等相待、相互尊重、互不干涉内政的基础上处理彼此的关系，这不仅符合两国和两国人民的利益，也有利于维护美洲地区的和平与稳定。我们注意到各方都坚决反对对委内瑞拉进行军事干预。“我想强调的是，外部制裁和干涉往往会使局势更加复杂，无助于解决实际问题。委内瑞拉保持稳定和发展，符合各方的利益”。

