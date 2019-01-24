阿里巴巴CEO：数字经济和中国消费市场将给全球经济带来巨大希望

阿里巴巴集团首席执行官（CEO）张勇今天（24日）指出，蓬勃发展的数字经济和中国消费市场将给全球经济带来巨大的希望。

张勇是在达沃斯世界经济论坛接受中国界面新闻采访时说：“每一次技术革命都能带来很多新的可能性，令原来不可能实现的事情成为可能，这些技术既可以用于商业，也可以广泛应用于社会领域，产生新的化学反应，带来用户体验提升、商业效率提升。”

他说，零售业态存在了很多年，无论是新零售，还是社会生活服务的方方面面，都会因为人工智能等前沿科技的广泛运用，带来人货场的数字化，由于计算力提升实现更高的效率。

张勇发现，人们普遍认为中国的数字经济和消费领域已经走在全世界前沿。许多企业家都聊到，在欧洲关于数字经济的讨论更多是围绕着法规和风险，而在中国，讨论数字经济，更多的是聚焦机会和发展。

以消费升级为底色的中国市场也被抱以期待。张勇说：“中国那么大，拥有十几亿消费者，不同层级的消费者都有不同的消费力，每一个圈层都有好几亿人。有一点是共同的，只要收入往上走，大家都希望生活过得越来越好。”

张勇说，今天在阿里巴巴平台上，可以看到消费者的各种行为，印证着消费力在不断增长。比如电动牙刷就是一个快速增长的产品，说明人们越来越关注品质生活，可以反映中国消费者的行为变化。中国现在大概有3亿中产消费者，这个数字预计会继续增长，五年内或许会翻番，这是消费的驱动力所在。张勇还指出，得益于数字经济发展，巨大的农村消费市场也被激活，将成为中国经济增长的一个新引擎。这些都值得对未来保持乐观。

张勇表示，在促进全球贸易方面，阿里巴巴也扮演非常独特的角色。大进口是公开承诺，也是消费者欢迎和需要的。在进口博览会期间，阿里巴巴宣布未来五年将通过平台实现2000亿美元（约2721亿新元）商品的进口。

张勇说：“这个进口不是商品批发进来销售给中国销售商，更重要的是能够直接触达超过6亿的中国消费者，完成源头到餐桌的全程数字化透明化商品转移，为商品生产者完成消费者洞察。这是阿里巴巴在进出口主题下能做的独特贡献。”