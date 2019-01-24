港今季严重流感个案近200宗 81人死

香港卫生防护中心最新资料显示，香港昨日再新增11宗严重流感个案和七宗死亡；今季至昨天累计已录得198宗严重个案，81人死亡，约83%死亡个案是65岁或以上长者。另外，香港政府今天宣布全港幼稚园及幼儿中心周六起提前放农历年假，食物及卫生局长陈肇始出席立法会会议后被问到停课决定是否反应慢，她称“绝对不会”。

据《明报》消息，陈肇始表示，在上周的跨部门会议，有留意当时情况，包括流感爆发的数字，在流感高峰期第二至三周，卫生防护中心降低了个別学校需要停课的水平，并宣布若个別学校有爆发，就即时停课，“其实已可隔到个別学校入面的传染”，认为政府的措施是适当。

针对现今提早放假是否因为情况突然严重，陈肇始回应称过去几天，每天都有更多幼稚园和幼儿园出现爆发，同时儿科病房爆满，入院数字上升。她强调：“看了这么多情况下，绝对不是现在迟了，只是我们做了这么多措施，似乎高峰期都未去到顶，那即是仍会再上，现在又近新年，提早放假是合适做法。”

至于为何小学不停课，陈肇始称小学的爆发已少了很多，今年有到校接种流感疫苗的做法，明年也会请卫生署研究，如何将其扩展至幼稚园和幼儿园。

