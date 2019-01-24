蔡英文称海基会就是娘家 对陆配温情诉求

台湾总统蔡英文今日赴海峡交流基金会（简称海基会），出席关怀中国大陆配偶亲子春节活动，并共进午餐。相较于“习五点”后的强势回应，蔡英文今日用软性方式与大陆配偶交流。她指出，政府的目标就是让各位姐妹在台湾也有“家”的感觉。大家在对岸有娘家，来到台湾，海基会就是各位的娘家。她也请大家有问题一定要反映，政府都会全力来协助、来解决。

据中时电子报消息，蔡英文表示，过年是一年里面最温暖、最热闹的节日，也是全家人团圆的时刻，因此今天她特地前来与新住民姐妹们一起相聚，共进午餐，提前欢度春节。

本次活动在海基会“公亮厅”举办，蔡英文指出，这个地点很有纪念意义，公亮是前海基会董事长辜振甫的字号，辜振甫是提携后进的前辈，她曾与辜振甫共事过一段期间，当时她负责两岸事务，受到辜振甫很多照顾与协助。今天能以总统身分前来海基会“公亮厅”，别具意义。

蔡英文指出，两岸关系最重要的就是民间交流，而海基会也扮演了最重要的责任。在场每一位新住民姐妹也都是两岸民间交流的主角。新住民姐妹的权益，当然是政府优先要关注的事。这几年来，无论是法令修改或政策推动，还是在工作权益或亲属来台探亲的议题上，政府都做了一些具体的改进。

蔡英文强调，政府的目标就是让各位姐妹在台湾也有“家”的感觉。大家在对岸有娘家，来到台湾，“海基会就是各位的娘家”。她也请大家有问题一定要反映，政府都会全力来协助、来解决。