马云：蠢是最大的疾病 比癌症还坏

如果有来世，我还会从商，因为它最好的体验不是赚了多少钱，或者多么有名，而是你收获的丰富经历。”1月23日，在瑞士达沃斯论坛上，阿里巴巴集团董事局主席马云被问到“如果你现在要从零开始建一个新的公司，你会创建什么样的企业？”的时候，他回答道，“首先我不会做和网络有关的工作，互联网我是不会做的，我可能会进入农业领域或者其它方面，因为互联网领域已经有太多太棒的人，我没办法和他们竞争。”

据环球网报道，马云解释称，“我们会鼓励年轻人创业，成为成功商业人士的时候，不要老是从成功的故事里去学习。因为成功的故事往往都是类似的，但人都会犯错误或者失败，而每一个错误往往都是不一样的。我真的特别自豪，因为我经历过很多艰难，但我们的团队一起努力，战胜了很多障碍和困难。”

当年创业时，我也有担忧、有质疑、有恐惧，但是从来没有质疑的一件事是‘如果不是自己把这件事情做成的话，肯定会有另外一个人把这件事情做成’。”马云表示，他没有专门的系统来克服质疑、恐惧，但是他保证团队透明。“我不能让我的团队跟着我担心，尤其是不能让他们知道我在隐藏我的担忧，因此我是让他们了解的。”

提到用人标准，马云表示有两个是他非正常看重的。

第一，要聪明。“我觉得蠢是最大的疾病，这比癌症还坏，因为癌症都能治好，但是愚蠢是没法治的。所以，第一要聪明，而且比我聪明。我在雇人的时候，我总是找比我更聪明的人。而且我都会找那些我觉得四五年以后这个人都可以当我上司的人。”马云解释道。

第二，个人的性格。非常积极的人、很正能量的人，不是很容易放弃的人。

马云指出，“我觉得这些标准都很简单，我从来不会去看他是哪所大学毕业的，我是英雄不问出处。从哪里毕业都没那么重要，重要的是你找的人要比你聪明，而且你喜欢他的性格，以及永远都不放弃的人。我这些年真是见到好多人，我见了好多世界上各领域优秀的领导人，这些领导人、这些领袖从来都不抱怨，他们不会说因为这个、那个我不高兴，从来都不会这样。他们有的时候会说‘我做得不够，做得不好。他们可能会对自己抱怨，但是不会去抱怨别人。所以，如果你碰到一个不停对别人抱怨，对外部抱怨的人，千万不要找他。”

马云表示，“人家老说做生意像是婚礼，合伙做生意就像结婚一样，但实际上不是这样的，我是研究过的，所以建议你不要让朋友成为你的合伙人，就保留友谊就好了，因为友谊太珍贵了，他当然还可以可以给你提一些建议。”

他以自己为例，“比如，我们(阿里巴巴)这18个创建者，我们现在还保持联系，我们有十周年的庆祝，今年是二十年。十周年的时候，当时我让每个人都写一个辞职信，我当时就说你们不持有这个公司，公司也不拥有你们，你们十年真的很努力了，所以现在就可以走了，就可以过你们自己的日子了，想干吗干吗。如果说48小时以后还想再重新在阿里巴巴工作，到时候你再写一封申请信，你可以再回来在阿里巴巴工作，而且这时你就不再被看作是创建人。当时就是定了这样的规定，这是十周年的时候做的。有些公司的创始人一直待着，而创始人有问题的话，就会导致整个公司出现问题。我非常自豪，现在，我们这18个创始人都过得很好。”

当被问到：“你个人的主要目的是什么？在今后的五年中你希望做什么？”

马云回答道：“我个人的目标是希望在企业、商业和在互联网方面建立一个新的生态系统，能够使用技术，让所有的小企业、青年人都能在全球范围内购买、销售、竞争和交付，也就是让我们所有的业务都能全球化。”

他进一步表示，“在今年之前，我工作得非常辛苦，我现在工作还是非常辛苦，但是我做的都是我喜欢的事情。过去的五十年我做了很多辛勤的工作，现在我必须要做我喜欢做的事情。过去我得做我必须做的事情，50年的辛勤工作可以让我现在说‘我只做我喜欢做的事情’。”