林毅夫：新一轮全球化有望由新兴经济体推动

据新华社报道，世界银行前首席经济学家、北京大学教授林毅夫23日在瑞士达沃斯举行的一场会议上表示，与上一轮全球化主要由发达国家主导不同，新一轮全球化可能会变成由新兴市场经济体来推动。

世界经济论坛2019年年会22日至25日在此间举行，年会主题为“全球化4.0：打造第四次工业革命时代的全球架构”。林毅夫在年会期间一场名为“波折下的全球化发展新方向和新动力”的会议中强调，全球化作为历史潮流不可阻挡，而“逆全球化”只是暂时现象。

林毅夫解释说，全球化的好处是让每个国家可以充分利用国内、国际两个市场，国内、国际两种资源，每个国家可以按照其比较优势更好地进行分工，而“逆全球化”则会失去这个机会，结果是每个人都蒙受其害。

他认为，“逆全球化”出现的原因是，2008年国际金融危机爆发后，发达国家至今尚未完全复苏。同时，金融自由化、高科技发展过程中出现的财富分配不均衡等问题，使得发达国家内部出现不满情绪，于是转而将全球化当作“替罪羊”。

林毅夫预测，如果说上一轮全球化主要由发达国家主导推动，那么新一轮全球化可能会变成由新兴经济体来推动。以中国为例，作为目前世界最大贸易国和全球第一大市场，中国深知全球化的益处，主动开放市场，并成为全球第一个主办国际进口博览会的国家。

他同时预计，在新一轮全球化过程中，将出现更多双边自由贸易协定，同时区域贸易协定谈判也会继续推进，但世界贸易组织多边贸易框架仍将继续存在。

