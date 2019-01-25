澳大利亚防长在北京会见许其亮及魏凤和

中央军委副主席许其亮、国务委员兼国防部长魏凤和昨天(24日)分别在北京与澳大利亚国防部长派恩会见、会谈。

据中新社报道,许其亮在会见时说，建交47年来，中澳两国关系取得长足发展。两国间的互惠合作，促进了各自的发展，造福于两国人民。双方要从历史、全局和发展的维度审视双边关系，相互尊重，理性看待彼此战略意图，努力做到优势互补、互利共赢，推动中澳合作道路越走越宽。希望澳洲与中国相向而行，继续加强两军战略沟通和各层级交往，不断深化务实交流与合作，为发展中澳全面战略伙伴关系贡献力量。

派恩说，澳方重视发展澳中关系，愿同中方加强各领域务实交流合作，更好造福两国人民。

魏凤和在会谈时说，中澳同为亚太地区重要国家。发展健康稳定和可持续的中澳关系符合两国人民根本利益，有利于亚太地区的和平、稳定与繁荣。希望澳方与中方相向而行，在相互尊重、平等互利基础上拓展各领域交流与合作。中澳两军要以两国领导人重要共识为引领，不断提升合作水平，为发展中澳全面战略伙伴关系作出积极努力。

派恩说，澳洲赞赏中方在国际和地区事务中发挥的重要作用，愿与中国共同努力，发展更加强劲、友好、充满活力的两国两军关系。