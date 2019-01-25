加拿大驻华大使称孟晚舟不被引渡言论是“说错了”

（北京综合讯）加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum）周四（24日）在一份声明中说，他发表华为首席财务长孟晚舟有“强有力论据”不被引渡到美国的言论是“我说错了（I misspoke）”。

据路透社报道，麦家廉在声明中说：“我对自己发表孟女士法律程序的评论造成混淆表示遗憾。我说错了。这些评论并不确切代表我对这个课题的立场。”

麦家廉进一步指出，正如加拿大政府一贯明确的，这个引渡过程没有政治介入。

麦家廉早前分析了中国电信巨头华为首席财务官孟晚舟可以不被引渡的三个“强有力论据”，并表示最理想的结果是中美达成协议，美国放弃引渡孟晚舟，中国释放被拘加拿大公民。

麦家廉如今在声明中说，身为驻中国的加拿大大使，他没有评估引渡过程论证，或是判定引渡过程的角色。

麦家廉也指出，加拿大政府以及他的优先任务是确保在中国被“任意”拘留的两名加拿大人获释，以及确保所有加拿大公民的权益获得保障。

此前，麦家廉有关孟晚舟案的评论在加拿大引起强烈反弹，反对党领袖谢尔（Andrew Scheer）接受当地媒体CTV采访时批评他的言论不可接受，并认为总理特鲁多应该免去麦家廉的驻华大使职务。

特鲁多周四上午对此回应，将麦家廉免职无助于两名被中国扣押的加拿大公民早日回家。